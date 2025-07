RTLzwei blickt wieder nach Mannheim: Ab dem 19. August zeigt der Sender jeweils dienstags um 20:15 Uhr eine neue Staffel von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken". Die Sozialreportage zeigt den Alltag der Menschen im Mannheimer Stadtteil Waldhof und erinnert auch an den 3. März, als ein PKW in die Fußgängerzone der Stadt rast. Einige der Protagonisten der Reihe waren während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit, die die Amokfahrt auslöste.

Im Anschluss an "Hartz und herzlich" meldet sich außerdem die Sozial-Doku "Deutschland - Deine Schulden" zurück, die Verbraucher in der Privatinsolvenz begleitet und zudem die Perspektive von Schuldnerberatern und Inkassobetreibern zeigt. RTLzwei zeigt die neuen Folgen wöchentlich um 21:15 Uhr. Produziert wird das Format von RedDoc Films, hinter "Hartz und herzlich" steht die Produktionsfirma UFA Show & Factual.