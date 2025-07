Als "Reality-Highlight des Sommers" preist "Bild" dieser Tage die Hochzeit von Leyla Lahouar und Mike Heiter an. Stattfinden wird diese am 30. August - und wer zumindest am Bildschirm live mit dabei sein möchte, kann zusätzlich zum "Bild plus"-Abo für fünf Euro den sogenannten "WeddingPass" buchen.

Den Weg zur Hochzeit begleitet "Bild" indes mit einer eigens produzierten Dokusoap, die von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions entsteht, wo man sich bekanntlich mit Reality-Formaten bestens auskennt. Dass es das Projekt geben wird, steht schon seit einiger Zeit fest. Nun hat "Bild" aber den genauen Fahrplan verkündet. Demnach werden die vier Folgen schon ab dieser Woche jeweils donnerstags gezeigt. Wöchentlich ab 20:00 Uhr steht eine neue Folge von "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!" via "Bild plus" zur Verfügung.

Tanja May, Vize-Chefredakteurin von "Bild", verspricht schon mal "große Emotionen". Und das Hochzeitspaar lässt sich zitieren: "Unsere Reise begann vor den Kameras - und wir möchten sie auch dort weiterführen. Mit 'Bild' haben wir den perfekten Partner gefunden, um unsere Hochzeit authentisch und emotional zu dokumentieren. Es ist toll, dass so viele unserer Fans bei unserem Community-Event in Essen vorab einen exklusiven Einblick in unseren Weg zur Trauung bekommen konnten."

Bekannt wurde Mike Heiter durch die Teilnahme an mehreren Reality-TV-Shows, darunter "Love Island" und "Das Sommerhaus der Stars". Vor eineinhalb Jahren lernte er im RTL-Dschungelcamp seine spätere Verlobte Leyla Lahouar kennen, die wiederum zuvor schon bei "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" teilnahm und bei "Let's Dance" zu sehen war. Standesamtlich haben sich die beiden das Ja-Wort übrigens schon Anfang Juli gegeben.