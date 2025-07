Am Samstag, den 23. August um 20:15 Uhr melden sich Stefan Raab und Michael Bully Herbig bei RTL mit ihrer gemeinsamen Spielshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" zurück. Nach zwei Niederlagen wollen die beiden zur Abwechslung endlich mal gewinnen und den Hauptgewinn in Höhe von 250.000 Euro verteidigen. Während das Spielprinzip unverändert bleibt, wird die dritte Ausgabe erstmals unter einem Motto stehen.

Konkret ist "Die Show des Manitu" - ganz offensichtlich eine Anspielung an den "Schuh des Manitu" und dessen Fortsetzung "Das Kanu des Manittu", die wenige Tage zuvor - nämlich am 14. August - in die Kinos kommen wird. Anlässlich des neuen Bully-Films taucht die Show daher in eine "wilde Western-Welt" ein, wie es heißt. RTL verspricht daher schon mal "schwingende Saloontüren, klirrende Sporen und Westernhelden im Duellmodus".

Moderiert wird die von Raab Entertainment produzierte Show erneut von Elton. Als Kommentator der Spiele fungiert Frank Buschmann, der im August auch bei den RTL-Übertragungen der Basketball-EM zum Einsatz kommen wird.

Aus Quotensicht erwies sich "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" bislang als schöner Erfolg für RTL, auch wenn die zweite Ausgabe mit im Schnitt 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nicht an die Quoten der Premieren-Show herankam. Allerdings hatte es die zweite Ausgabe auch mit erschwerten Bedingungen zu tun, weil ProSieben im Gegenprogramm auf "Schlag den Star" setzte - also jene Show, an der sich Raab bei seinem RTL-Neustart ganz offenkundig orientierte.

Wie es mit Stefan Raabs wöchentlicher RTL-Show weitergeht, ist bislang dagegen noch nicht bekannt. Im Frühjahr hatte der Sender "Du gewinnst hier nicht die Million" beendet, gleichzeitig aber neues Format mit Raab für den Herbst in Aussicht gestellt.