am 31.07.2025 - 16:44 Uhr

Unter dem Titel "Highter & Wolkig" arbeitet RTL an einer neuen Comedyserie, deren Aussichten nun tatsächlich vor allem heiter sind. Der Grund: Der FilmFernsehFonds Bayern hat eine Förderung der Produktion in Höhe von 350.000 Euro in Aussicht gestellt. Hinter der Serie steht die Münchner Firma Nordpolaris, die von Fabian Halbig und Florian Kamhuber gegründet wurde.

Im Mittelpunkt der sechs 20-minütigen Folgen stehen Kiffer Wolke und Möchtegern-Manager Korbi, die gegen die örtliche Bürokratie kämpfen, um in ihrem bayerischen Dorf ein Cannabis-Café zu eröffnen. Das Drehbuch haben Caro Ellert und Max Osswald geschrieben, Regie führt Christian Knie. Weitere Informationen zu der Serie gibt es bislang noch nicht.

Unterdessen erhält auch die zweite Staffel der mehrfach preisgekrönten ARD-Serie "Die Zweiflers" eine Förderung vom FFF Bayern - die Produktion von Turbokultur erhält 200.000 Euro. Ebenso viel gibt es darüber hinaus für eine Romantic-Comedyserie mit dem Titel "Tamim", die Gustav Film für SWR und Arte produziert Darin geht es um einen syrisch-deutschen Elektoingenieur und seine feministische Freundin, die gänzlich unterschiedliche Vorstellungen von Zweisamkeit haben.