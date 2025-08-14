RTLzwei hat einen Starttermin für die neue Staffel "Love Island VIP" angekündigt. Das Format kehrt demnach am 11. September zurück ins Programm des Senders, die neuen Ausgaben der Kuppel-Reality sind dann wie gehabt immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Bei RTL+ gibt’s die Folgen jeweils immer schon eine Woche vorher. Moderiert wird die Show erneut von Sylvie Meis.

Nachdem RTLzwei das Format lange als Event-Programmierung mit täglichen Ausstrahlungen im Programm hatte, wagte man im vergangenen Jahr einen Neustart. Ähnlich wie andere Reality-Produktionen gibt es nun wöchentlich neue Folgen, das ermöglicht eine kostengünstigere Produktion. Ohnehin waren die Quoten in der Zeit davor massiv gesunken. Am 2024 eingeführten Konzept halten RTLzwei und ITV Studios Germany nun also fest.

Auch in diesem Jahr ziehen 21 mehr oder weniger prominente Singles in eine Villa in Griechenland und sollen sich dort möglichst nahe kommen. Mit dabei sind Filip Pavlovic, Marco Cerullo, Stella Stegmann, Umut Tekin, Laura Lettgen aka Laura Blond, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger, Dijana Cvijetic, Josua Maria Günther, Maurice Spada, Gabriela Alves Rodriguez, Jennifer Iglesias, Jeje Lopes, Nam Vo, Brenda Patea, Yannick Syperek, Josh Stanley, Joena Steilen, Jona Steinig, Tatum Koch und Dion Brown.

Auch im vergangenen Jahr ist "Love Island VIP" mit der lineare Ausstrahlung bei RTLzwei kein großer Quoten-Hit gewesen, das Format teilt hier das Schicksal mit anderen Reality-Produktionen. Vor allem im Streaming bei RTL+ lief es, nach allen Zahlen, die öffentlich einsehbar sind, aber recht gut, insofern ist es nicht überraschend, dass RTLzwei eine weitere Staffel beauftragt hat.