An diesem Donnerstag hat Prime Video den Drehstart für seine neue deutsche Serie "The Game of Keys" (Arbeitstitel) angekündigt, tatsächlich laufen die Dreharbeiten in Berlin aber schon seit dem 18. Juni. Dafür ist nun aber bekannt, dass Paula Kalenberg, Fridolin Sandmeyer, Salka Weber, Martin Bruchmann, Mona Pirzad, Pascal Houdus, Eric Cordes und Lilja van der Zwaag die Hauptrolle in der Serie übernehmen, die im zweiten Halbjahr 2026 veröffentlicht werden soll.

Im Mittelpunkt der achtteiligen Serie stehen Anna (Paula Kalenberg) und Paul (Fridolin Sandmeyer), die schon ewig zusammen sind, ebenso wie ihre Freunde Julie (Salka Weber), Valentin (Martin Bruchmann), Bella (Mona Pirzad) und Leo (Pascal Houdus). Ihr Leben läuft in geregelten Bahnen, bis Samu (Eric Cordes) mit seiner Freundin Siena (Lilja van der Zwaag) in die Heimat zurückkehrt und seiner alten Clique ein gewagtes Spiel vorschlägt, das alle Grenzen sprengt.

Und das Spiel geht so: Jeder wirft seinen Schlüssel in eine Schale. Wer zieht, verbringt die Nacht mit dem oder der Besitzer:in des Schlüssels. Keine Gefühle, keine Verpflichtungen. Nur das Spiel. Was als aufregendes Experiment beginnt, entwickelt sich schnell zum emotionalen Pulverfass. Alte Sehnsüchte brechen auf, neue Wahrheiten kommen ans Licht: Nichts bleibt, wie es war. Prime Video spricht von einer "explosiven Mischung aus Sinnlichkeit, Emotion, Humor und Tiefgang".

Produziert wird "The Game of Keys" von UFA Fiction, bei der Serie handelt es sich um die Adaption des mexikanischen Serienhits "El juego de las Llaves". Die Executive Producerinnen der deutschen Serie sind Ulrike Leibfried und Sinah Swyter. Die Drehbücher stammen von Vivien Hoppe (Headautorin), Antonia Rothe-Liermann (Headautorin), Ben Brooks und Marlene Melchior. Regie führen Barbara Kronenberg und Sinje Köhler. Die Kamera verantworten Jan-Marcello Kahl und Jieun Yi. Bereits vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Serie mit rund zweieinhalb Millionen Euro aus dem German Motion Picture Fund gefördert wird (DWDL.de berichtete).