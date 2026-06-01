Nach dem beschlossenen Aus ist "Immer wieder sonntags" in seine letzte Saison gestartet. Die Quoten der Live-Show mit Stefan Mross können sich dabei sehen lassen: Durchschnittlich 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 10 Uhr dabei und sorgten damit für einen starken Marktanteil von 17,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren tat sich "Immer wieder sonntags" erwartungsgemäß schwerer, schlug sich mit 7,5 Prozent aber zumindest ordentlich.

Noch ein ganzes Stück besser lief es allerdings für Andrea Kiewel, die mit dem "ZDF-Fernsehgarten" witterungsbedingt allerdings elf Minuten später startete als ursprünglich geplant. Dem Erfolg tat dies keinen Abbruch: 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie hervorragende 21,0 Prozent Marktanteil bedeuteten die mit Abstand besten Werte der noch jungen Saison. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den "Fernsehgarten" mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent so gut wie noch nie in diesem Jahr.

Im weiteren Verlauf hielt das ZDF zudem mit seiner Dokusoap-Schiene viele Menschen vor dem Fernseher: So erreichte das "Bares für Rares"-Spin-Off "Waldis Welt" noch 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies" auf 1,14 Millionen kam. Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen reichte es allerdings nur noch für Marktanteile von 5,6 und 4,6 Prozent - hier konnte das ZDF den Rückenwind des "Fernsehgartens" somit also nicht ganz so gut für sich nutzen.

Auch im Ersten gingen die Quoten nach "Immer wieder sonntags" schnell zurück: Gerade mal noch 440.000 Personen sahen den "Presseclub", das "Europamagazin" und die anschließende Reportage "Unsichtbarer Angriff" taten sich sogar noch schwerer. Während schon beim Gesamtpublikum nur Marktanteile von teils weniger als fünf Prozent drin waren, gingen die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf 1,1 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;