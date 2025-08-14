31 Jahre lang prägte Wolfgang Hepp in der Rolle des Hermann Faller die SWR-Schwarzwaldserie "Die Fallers" mit, nun steht sein Abschied bevor: Der inzwischen 84-Jährige werde die Serie aus gesundheitlichen Gründen verlassen und wird sich zur Ruhe setzen, teilte der SWR mit. Die letzte Folge mit ihm wird allerdings erst am 19. April 2026 laufen, bis dahin wird er also dem Publikum noch erhalten bleiben.

"Wolfgang Hepp hat unsere SWR Schwarzwaldserie von Beginn an maßgeblich geprägt", sagt SWR Intendant Kai Gniffke: "Seine Präsenz in der Rolle des Hermann Faller und sein schauspielerisches Können sind beeindruckend - mal als polternder Patriarch, mal als leiser Beobachter. 31 Jahre sind eine stolze Zeit: Wir verbeugen uns vor einem Großen!"

"Die Fallers" läuft im SWR seit 1994 wöchentlich sonntags um 19:15 Uhr. Sie erzählt das Leben einer fiktiven Bauernfamilie im Schwarzwald in heutiger Zeit und wird an Originalschauplätzen im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden gedreht. Mit vier Wochen Vorlauf werden die Folgen in der Mediathek veröffentlicht. Nach SWR-Angaben finden sie da auch ein jüngeres Publikum.