Seit 1991 prägt ein Möbelstück das Vorabendprogramm des NDR Fernsehens: Das rote Sofa. Auf dem nehmen allabendlich Talkgäste in der Sendung "DAS!" Platz. Die Sendung ist so sehr mit ihrem prägenden Sitzmöbel verbunden, dass man landläufig schon lange von "Das rote Sofa" spricht, statt nur den Titel "DAS!" zu benutzen, der ein Akronym für "Das Abendstudio" darstellt. Künftig heißt die Sendung aber auch ganz offiziell "DAS! Rote Sofa".

Die Umbenennung kommt im Zuge einer Generalüberholung und Modernisierung des Studios, in dessen Mittelpunkt aber natürlich auch weiterhin das rote Sofa stehen wird. Im Hinblick auf ökologische Standards wurde aber etwa auf energiesparende LED-Scheinwerfer umgerüstet. Das modulare Set soll sich flexibler nutzen lassen und Raum für vielfältige Inszenierungen und Show-Acts bieten. Es sei "somit zukunftsfähig in Gestaltung und Nutzung", heißt es vom NDR.

Die erste Sendung aus dem neuen Set und unter neuem Namen läuft schon am heutigen Montag, wie üblich um 18:45 Uhr. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von aktuell 14,2 Prozent im Norden von Januar bis Juli zählt "DAS! Rote Sofa" zu den erfolgreichsten Angeboten im NDR Fernsehen. Die Sendung bietet einen Infotainment-Mix aus regionalen Nachrichten, Magazinbeiträgen sowie prominenten Gästen und namhaften Expertinnen und Experten. Moderiert wird "DAS! Rote Sofa" im Wechsel von Bettina Tietjen, Inka Schneider, Hinnerk Baumgarten oder Ilka Petersen.