Der Telekommunikationsanbieter 1&1 und Zattoo haben ihre Partnerschaft verlängert. Bereits seit acht Jahren nutzt 1&1 die TV-Plattform von Zattoo als technische Basis für seine IPTV-Produkte, die unter dem Namen "1&1 TV" vermarktet werden - daran wird sich somit also auch künftig nichts ändern. Die Vertragsverlängerung bilde "die Basis für weiteres Wachstum und eine langfristig erfolgreiche Positionierung der Zattoo-Plattform und von 1&1 TV im wettbewerbsintensiven TV- und Entertainment-Markt", teilten die Unternehmen mit.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit 1&1 fortzusetzen", sagte Zattoo-CEO Roger Elsener und versprach: "Auch künftig wollen wir innovative Impulse setzen und den Kundinnen und Kunden von 1&1 dadurch ein überzeugendes Unterhaltungserlebnis bieten." Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG, erklärte: "Nicht zuletzt durch die langjährige Partnerschaft mit Zattoo konnten wir mit 1&1 TV ein Produkt entwickeln, das unseren Anspruch 'immer wieder besser' mit Leben füllt."

Das TV-Angebot von 1&1 umfasst mehr als 155 Sender sowie über 70 optional buchbare Pay-TV-Kanäle und ermöglicht Zugriff auf Streaming-Plattformen der öffentlich-rechtlichen Sender. Darüber hinaus zählt der integrierte Video-on-Demand-Dienst "1&1 Cinema" zum Angebot.