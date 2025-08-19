Im Vorfeld der Bundesliga-Rückkehr des Hamburger SV hat DAZN eine fünfteilige Doku-Serie über den einstigen Liga-Dino angekündigt. Geplant sind fünf Folgen, die unter dem Titel "Zurück in die Bundesliga" gezeigt werden - zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Los geht's schon an diesem Dienstag. Bis einschließlich Samstag soll an jedem Tag um 18:87 Uhr eine neue Episode erscheinen, augenscheinlich eine Anspielung auf das Gründungsjahr des HSV.

Die Folgen dürften also täglich um 19:27 Uhr veröffentlicht werden, allerdings nicht nur auf der DAZN-Plattform. Gezeigt werden soll die "Content-Reihe", wie DAZN den Mehrteiler beschreibt, auch kostenlos auf dem eigenen YouTube-Kanal. Es ist gewissermaßen die Einstimmung auf das erste Bundesliga-Spiel des HSV, das am kommenden Sonntag ebenfalls bei DAZN zu sehen sein wird. Ab 17:30 Uhr ist der Hamburger Sportverein zu Gast bei Borussia Mönchengladbach.

In "Zurück in die Bundesliga" blickt DAZN bis dahin auf die Geschichte des Vereins. Zu Wort kommen auch Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV, und Mittelfeldakteur Nicolai Remberg, die über das "neue Gesicht" des HSV sprechen. Daneben blickt DAZN auch auf das Trainerteam und stellt die Frage, ob der HSV bereit für die Bundesliga ist. Die Antwort gibt's aber freilich erst in den kommenden Wochen - auf dem Platz.