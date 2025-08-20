Sky und HBO haben heute die gemeinsame Beauftragung der neuen Serie "War" bekannt gegeben, von der man direkt zwei Staffeln produzieren lassen will. Der Justiz-Thriller von George Kay, der schon hinter Serien-Erfolgen von "Lupin" und Hijack" steckt, folgt Dominic West ("The Wire", "The Crown") in der Rolle des Techtitans Morgan Henderson und Sienna Miller ("Anatomy of a Scandal", "American Sniper") als Hendersons entfremdete Ehefrau und internationaler Filmstar Carla Duval.

"War" taucht dabei in die Welt von zwei der renommiertesten rivalisierenden Londoner Anwaltskanzleien ein: Cathcarts und Taylor & Byrne. Die Kanzleien stehen sich in einem bedeutenden Scheidungsfall gegenüber. Jede Seite ist sich sicher, dass sie gewinnen wird. Doch während sich der Fall zuspitzt und loyale Allianzen zerbrechen, stehen mehr und mehr Reputationen auf dem Spiel und jeder kämpft um den Sieg. Und das ist erst der Anfang: Der explosive Fall der ersten Staffel ist der erste in einer Anthologie von schlagzeilenträchtigen Rechtsstreitigkeiten.

Die Serie wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Großbritannien, Irland und Italien bei Sky und dem jeweiligen Streamingdienst Wow bzw. Now zu sehen sein. HBO und HBO Max halten die Rechte für die USA und Australien. Die Zusammenarbeit ist also auch deshalb bemerkenswert, weil HBO Max im kommenden Jahr unter anderem auch in Deutschland und Großbritannien starten wird.

Dann endet die jahrelange Zusammenarbeit zwischen HBO und Sky in der bisherigen Form, in der die HBO-Inhalte bei Sky zu finden waren. Für Großbritannien hat man allerdings bereits einen neuen Deal abgeschlossen: Dort werden Sky-Kunden zum Launch auch Zugang zu HBO Max erhalten. Ob das auch in Deutschland der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt - hier ist die Frage nach einem Launch-Partner für HBO Max noch unbeantwortet.

Doch zurück zu "War": Die Serie ist eine Koproduktion von New Pictures (ein Unternehmen von All3Media) und Observatory Pictures, in Zusammenarbeit mit Sky und HBO. Die Serie wird von George Kay entwickelt, geschrieben und ausführend produziert. Er sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sky und HBO, gleich zwei Heimaten von mutige, ambitionierten Geschichten, und unserem brillanten Produktionsteam. 'War' ist ein juristisches Drama voller Doppelzüngigkeit, Skandalen, überraschenden Wendungen und Verrat. Das ist die Art von Serie, die mich dazu gebracht hat, Serien schreiben zu wollen."

Meghan Lyvers, die bei Sky die Fiction-Produktionen verantwortet, sagt: "Die Serie ist ambitioniert, provokativ und strotzt vor einprägsamen Charakteren. Sie hinterfragt die Vorstellungen von Macht, Identität und Erfolg." Francesca Orsi, Head of HBO Drama Series and Films, spricht von einer "wilden und verruchten Betrachtung des brutalen Schlachtfelds einer Scheidung" und erwartet eine "Mischung aus Realismus und Satire, die den Zuschauern eine packende Geschichte vom Feinsten bietet".