Als Amazon im Mai vergangenen Jahres die erste Staffel von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" veröffentlichte, entfachte man umgehend einen weltweiten Hype. Die Serie wurde weltweit zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie des gesamten Jahres bei Prime Video. An diesen Erfolg will man ab dem 7. November anknüpfen: Für dieses Datum wurde die Veröffentlichung der zweiten Staffel in Aussicht gestellt.

Um die Wartzeit bis dahin zu verkürzen, gibt's aber nun schon am 27. August das Special "Maxton Hall: Reunion" zu sehen. Darin treffen neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung auch Sonja Weißer, Ben Felipe, Runa Greiner, Govinda Gabriel, Justus Riesner, Andrea Guo, Eli Riccardi, Frederic Balonier und Martin Neuhaus aus dem umfangreichen Cast der Serie vor der Kamera aufeinander.

Sie blicken darin sowohl auf die erste Staffel als auch auf die Dreharbeiten für die neuen Folgen auf der Marienburg zurück. "Sie teilen Lacher und Erinnerungen, die vor der Kamera und hinter den Kulissen entstanden sind, sprechen über ihre ersten Drehtage und beantworten Fanfragen, bevor ein besonderer Gast den Cast bei der Reunion überrascht", heißt es in der Beschreibung der Sendung.

Produziert wird "Maxton Hall: Reunion" von der FLOW media company zusammen mit LOOP New Media, Creative Producer sind Tom Kriechhammer und Patrick Wilkerling. Regie bei der Reunion führte Sebastian Weimar. Die Serie "Maxton Hall" ist eine Produktion der UFA Fiction.