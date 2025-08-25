Stefanie Reinsperger hört als Ermittlerin im Dortmunder "Tatort" auf. Die österreichische Schauspieler geht auf eigenen Wunsch, wie der WDR am Montag mitteilte. Sie widme sich künftig anderen Film- und Fernsehprojekten und ihrer Arbeit am Wiener Burgtheater, zu dem sie schon in der Spielzeit 2024/25 als Ensemblemitglied zurückkehrte. Im kürzlich abgedrehten Fall "Schmerz" (Arbeitstitel) ist Reinsperger zum letzten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog zu sehen. Die Ausstrahlung soll jedoch erst im ersten Quartal 2026 erfolgen.

"Nach einer wundervollen, intensiven und spannenden Zeit nehmen Rosa Herzog und ich jetzt Abschied vom 'Tatort' Dortmund. Ich bedanke mich bei Casterin Iris Baumüller, Produzentin Lucia Staubach und Redakteur Frank Tönsmann, die mich damals eingeladen haben, diese Rolle zu gestalten", sagte Stefanie Reinsperger. "Ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, den WDR, an die Produktionsfirmen, Autorinnen und Autoren, die Regisseurinnen und Regisseure und natürlich an meine großartigen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass Torsten C. Fischer meinen letzten ,Tatort‘ inszeniert hat. Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen. Ich freue mich aber jetzt auf neue Projekte, Rollen und Arbeitsbegegnungen."

WDR-Redakteur Frank Tönsmann: "Stefanie Reinsperger hat unser Dortmunder 'Tatort'-Team nicht nur bereichert, sie hat es auf das nächste Level gebracht. Ihre Intensität im Spiel und ihr stets professioneller Einsatz haben alle Beteiligten immer wieder herausgefordert, ihr Bestes zu geben: ihre Mitspielenden genauso wie alle hinter der Kamera. Wir sind Stefanie sehr dankbar für elf 'Tatort'-Folgen und die gemeinsame Zeit, in der wir nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine wunderbare Person an unserer Seite wissen durften. Für die Zukunft wünschen wir Stefanie alles erdenklich Gute und verabschieden sie und ihre Rosa Herzog mit mehr als nur einem weinenden Auge."

Stefanie Reinsperger ermittelt seit 2021 als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) im Dortmunder "Tatort"-Team. Sie trat damals die Nachfolge von Aylin Tezel an. In den vergangenen Jahren hatten sich auch bereits Anna Schudt, Rick Okon und Stefan Konarske verabschiedet. Letzterer ist im Fall "Abstellgleis" als LKA-Beamter zum Dortmunder Team zurückgekehrt und taucht seitdem unregelmäßig, aber immer wieder auf dem Dortmunder Polizeipräsidium auf.