AXN White hat sich die exklusiven Streaming- und Pay-TV-Rechte an der deutschsprachigen Fassung der spanischen SkyShowtime-Serie "Shades" gesichert und plant die Ausstrahlung im kommenden Jahr. Zum Cast der Serie gehört auch der spanische Schauspieler Eusebio Poncela, der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorben ist. In "Shades" ist er also in seiner letzten Rolle zu sehen. Poncela war in den 1980ern durch seine Rollen in Pedro Almodóvars Filmen "Das Gesetz der Begirde" und "Matador" über Spanien hinaus bekannt geworden.

Zum Inhalt der Serie: Sechs Patienten aus allen Gesellschaftsschichten versammeln sich für ein Wochenende in einem malerischen Weingut, um die bewährte Behandlung eines berühmten Psychiaters und Hypnotiseurs zu absolvieren. Das Versprechen: mehr als nur ein therapeutischer Durchbruch, nichts weniger als eine Wiedergeburt! Mit Hilfe einer feierlichen Weinverkostung soll jeder Patient seine traumatische Vergangenheit erkennen, mit ihr brechen und endlich frei sein.

Doch das Wochenende nimmt eine düstere Wendung, als der Arzt erstochen aufgefunden wird. Nun muss der smarte Kommissar Hector Castro die Wahrheit aufdecken. Durch Verhöre erlebt er die reinigenden Hypnosesitzungen des Arztes mit jedem Patienten noch einmal. Als ihre dunklen Geheimnisse ans Licht kommen, wird klar, dass jeder von ihnen ein Motiv für den Mord hatte. Doch damit ist der Verdacht noch nicht ausgeräumt: Die rätselhafte Tochter des Arztes – selbst eine versierte Psychiaterin – und vielleicht sogar Inspektor Castro könnten etwas zu verbergen haben.

Zum Cast der Serie gehören außerdem auch Elsa Pataky, Enrique Arce, Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Miriam Giovanelli, Maxi Iglesias und Fariba Sheikhan. Produziert wird die Serie von Secuoya Studios und Stellarmedia, für den Vertrieb zeichnet Beta Film verantwortlich.