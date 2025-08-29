Schon als Anfang des Jahres Riverside Entertainment als neue Produktionsfirma für die Verleihung des Blauen Panthers vorgestellt wurde, war von einem "völlig neuen Showkonzept" die Rede, ohne dass man schon Details dazu präsentierte. Nun rückt die Verleihung am 22. Oktober in München langsam näher und man ließ sich zumindest etwas weiter in die Karten schauen, was die geplanten Veränderungen anbelangt.

Statt wie in Award-Shows üblich Kategorien mit Nominierten durchzugehen, wolle man konsequent die Ausgezeichneten in den Mittelpunkt stellen, heißt es zur Erläuterung. Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhalte einen "individuell gestalteten Show-Moment", der im kreativen Austausch mit diesen selbst entwickelt werde. "Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt."

So wolle man die starren Abläufe traditioneller Preisverleihungen durchbrechen, die es in der Publikumsgunst in den letzten Jahren häufig schwer hatten. Das setzt natürlich zugleich voraus, dass es nicht mehrere Nominierte geben kann, die Entscheidung muss schließlich schon weit im Voraus feststehen. Ausnahmen bilden die beiden Publikumswahl-Kategorien. Aktuell läuft noch bis Ende August die Abstimmung über die beliebteste Reality-Serie, für de "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie", "Diese Ochsenknechts" und "Kaulitz & Kaulitz" nominiert sind. Im Oktober folgt dann noch ein zweites Publikumsvoting in der Kategorie Social Media.

Als Moderatorin durch den Abend führen wird unterdessen diesmal Esther Sedlaczek, die sich schon aufs neue Konzept freut: "Diese Auszeichnung gehört nicht nur zu den renommiertesten in Deutschland, sondern auch zu den modernsten Verleihungen" so Sedlaczek. Während die Pre-Show um 19 Uhr startet und live gestreamt wird, startet schon um 17 Uhr eine verlängerte Pre-Show vom Blue Carpet und aus der "Streaming-Lounge". Am Blue Carpet empfängt Cathy Hummels die Stars. "Als gebürtige Bayerin ist es mir eine besondere Ehre, in diesem Jahr den Blue Carpet des Blauen Panthers moderieren zu dürfen. Ich liebe es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ehrlich, spontan, mit einem Lächeln und, wenn es passt, auch mit einem Augenzwinkern", kündigt sie an. Neben Talks soll es im Rahmen der Pre-Show auch Spiele und Einspieler geben.

Sowohl Pre-Show als auch Verleihung sind im Stream auf blauerpanther.com zu sehen sowie auch im Stream bei diversen Senderpartnern. Eine TV-Ausstrahlung gibt's am selben Abend um 22:25 Uhr auf 3sat. Neu mit an Bord ist unterdessen "TV Movie", das erstmals auch einen Preis präsentieren wird. Um welchen es sich handelt, wurde aber noch nicht verraten.