Die Berliner Produktionsfirma von Sandra Maischberger, Vincent Productions, startet schon bald mit einer neuen Führungskonstellation in die Zukunft: Wie das Unternehmen jetzt angekündigt hat, ergänzt Kirstin Benthaus-Gebauer ab dem 15. September die Geschäftsführung. Benthaus-Gebauer stand zuletzt in den Diensten von Tower Productions und führte auch dort die Geschäfte, die All3Media-Tochter wurde im Frühjahr abgewickelt.

Bei Vincent Productions agiert Kirstin Benthaus-Gebauer künftig an der Seite von Sandra Maischberger, die sich verstärkt auf ihre Sendung "Maischberger" sowie auf Dokumentar- und Spielfilmprojekte konzentrieren möchte, und Enzo Maaß, der weiterhin für die Dokumentarfilme und internationalen Koproduktionen verantwortlich zeichnet. Benthaus-Gebauer soll die Bereiche journalistische Unterhaltung und Factual Entertainment strategisch ausbauen.

Sandra Maischberger sagt zum personellen Neuzugang in der Geschäftsführung: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Kirstin Benthaus-Gebauer eine profilierte Produzentin für die Geschäftsführung gewinnen konnten. Gemeinsam mit Enzo Maaß wird sie Vincent Productions noch weiter stärken und für die Zukunft hervorragend aufstellen." Enzo Maaß ergänzt: "Mit Kirstin gewinnen wir eine erfahrene Produzentin, die journalistische Unterhaltung und Factual Entertainment mit Leidenschaft und strategischem Weitblick weiterentwickeln wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Kirstin Benthaus-Gebauer selbst sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Journalistische Unterhaltung ist wichtiger denn je – sie schafft Aufmerksamkeit für Themen, die uns alle bewegen. Mit dem großartigen Team von Vincent Productions möchte ich Formate entwickeln, die Relevanz haben, Haltung zeigen und zugleich ein breites Publikum erreichen." Vincent Productions produziert vor allem die Talkshow von Sandra Maischberger im Ersten, aber auch diverse Dokus, Reportagen und Filme.