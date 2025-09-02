Julian Althaus übernimmt bei Autentic ab sofort die Position des Director Channels & Digital Sales und soll in seiner neuen Rolle die Steuerung und den Ausbau der Channel- und VoD-Aktivitäten des Unternehmens verantworten. Parallel dazu bleibt er weiterhin für die Digital Sales weltweit bei Autentic Distribution zuständig. Althaus ist seit über zehn Jahren Teil des Sales-Teams, kennt das Unternehmen damit also bestens.

Aktuell umfasst die Channel-Unit bei Autentic sieben FAST-Sender, darunter Terra Mater Wild und Spiegel TV Konflikte sowie mehrere YouTube-Kanäle wie Autentic Documentary. Passend dazu verstärkt Autentic sein Team künftig mit Thomas Handl als neuem YouTube-Manager. Ab Oktober wird er die Betreuung dieser Kanäle übernehmen. Zuvor war Handl unter anderem für die YouTube-Kanäle bei Studio 100 und der Leonine-Tochter Toon2Tango tätig. Darüber hinaus sammelte er auch schon selbst Erfahrung als Content Creator.

"Autentic baut seine Präsenz im internationalen FAST- und Streaming-Markt konsequent weiter aus", sagt Patrick Hörl, Geschäftsführer von Autentic, über die Zukunftspläne seines Hauses. "Unter Julians Führung ist unser Channel-Team optimal aufgestellt, um neue Chancen im digitalen Geschäft wahrzunehmen. Die Unterstützung des Teams durch Thomas wird uns helfen, insbesondere auf YouTube noch näher an unsere Zuschauer heranzurücken."

Hörl hatte das Unternehmen mit Sitz in München, das sich auf Dokumentationen und Doku-Serien für den deutschen und internationalen Markt fokussiert, im Jahr 2008 gegründet. Es ist Teil der Beta-Gruppe.