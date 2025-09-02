Tobias Schulze übernimmt bei Seven.One Studios International die neu geschaffene Position des Senior Vice President Global Sales. Er wird das Vertriebsteam des Unternehmens, das seinen Sitz in London und München hat, vom bayerischen Standort aus leiten, und an Martin Metzger, COO von Seven.One Studios und Geschäftsführer von Seven.One Studios International, berichten.

"Diese Ernennung ist sehr verdient", sagt Metzger. "Tobi ist ein talentierter und erfahrener Betriebsleiter mit einem umfangreichen Wissen über internationale Formate und das Skriptgeschäft. Als hartnäcktiger, aber fairer Verhandlungsführer hat er maßgeblich zum Wachstum von Seven.One Studios International beigetragen und ist ideal positioniert, um das Vertriebsteam in Zukunft zu leiten."

Schulze begann seine Karriere in der Produktion, bevor er 2010 als Vertriebskoordinator zu Seven.One Studios International kam. Zuletzt war er als VP Sales für die deutsch- und französischsprachigen Gebiete sowie die Benelux-Läner verantwortlich.

Über seinen neuen Posten sagt Schulze: "Ich bin begeistert von Seven.One Studios International und fühle mich sehr geehrt und freue mich, diese Position zu übernehmen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Martin und den fantastischen Teams in den Bereichen Vertrieb, Akquise und Marketing. Wir haben eine Reihe sehr starker Marken in unserem Portfolio, die sich gut für Sender und Plattformen eignen, und in Zukunft werden noch weitere hinzukommen."

Zum Portfolio von Seven.One Studios International gehören Formate wie "Hochzeit auf den ersten Blick", "Einstein" oder "Beat the Channel", das hierzulande als "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu sehen ist.