Edin Terzić arbeitet ab sofort für RTL. Der ehemalige Cheftrainer von Borussia Dortmund fungiert beim Sender künftig als TV-Trainerexperte, seinen ersten Auftritt in der neuen Position hat er bereits am kommenden Sonntag (7. September), wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Nordirland spielt. Er wird dann an der Seite von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu sehen sein.

Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL News, sagt zum Neuzugang: "Edin Terzić steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringt er wertvolle Perspektiven mit, die unsere Berichterstattung weiter stärken. Mit seiner eloquenten Art und seiner fachlichen Expertise wird er unseren TV-Übertragungen bei RTL Sport zusätzlich neue Impulse geben."

Und Edin Terzić selbst erklärt zu seiner neuen Aufgabe als TV-Experte: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können. Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen."

Edin Terzić fungierte zwischen Dezember 2020 und Sommer 2024 zweimal als Cheftrainer von Borussia Dortmund und gewann im Jahr 2021 den DFB-Pokal mit dem BVB. Außerdem gelang ihm 2024 auf internationaler Bühne der Einzug ins Finale der UEFA Champions League. Ein Jahr zuvor war der 42-Jährige mit dem Verein nur knapp am Gewinn der Deutschen Meisterschaft gescheitert. Erste TV-Erfahrungen als Fußball-Experte und Analyst sammelte er im Anschluss bei Prime Video im Rahmen der Übertragungen zur UEFA Champions League.