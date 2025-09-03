Eineinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass Hubert und Girwidz zuletzt in neuen Folgen am ARD-Vorabend ermittelten. Nun steht die Rückkehr von "Hubert ohne Staller" fest: Ab dem 15. Oktober gibt es mittwochs um 18:50 Uhr insgesamt zehn neue Folgen der humorvollen Krimiserie mit Christian Tramitz und Michael Brandner in den Hauptrollen zu sehen. Es handelt sich dabei um Episoden aus der zwölften und 13. Staffel.

Unterstützt werden die beiden eigenwilligen Ermittler von dem manchmal etwas übermotivierten Kollegen Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und der Polizistin Christina Bayer (Mitsou Jung),die mit ihrem engagierten Auftreten zunehmend beeindruckt. Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) behält jedoch wie immer den Überblick - zumindest meistens - und greift im Zweifel auch mal beherzt durch. Zu sehen sind außerdem Dr. Fuchs (Susu Padotzke) und Yazid (Hannes Ringlstetter), Betreiber des "Café Rattlinger".

Die ARD verspricht schon mal, dass die neuen Fälle "gewohnt schräg bis kurios" sein werden - und stellt zugleich eine Fortsetzung im kommenden Jahr in Aussicht. Dann sollen noch einmal weitere Folgen von "Hubert und Staller" gezeigt werden. Angesichts von zuletzt rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist das wohl nicht zuletzt aus Quotensicht eine gute Entscheidung.

Bei der Serie handelt es sich um eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke.