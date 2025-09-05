Dass es ordentlich Zunder in ein Format bringt, wenn Regelverstöße oder bestimmte Aktionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einer Reality-Show die Gewinnsumme für alle reduzieren, kann man nicht nur bei "Too hot to handle" beobachten, sondern zuletzt auch im neuen Sat.1-Format "Villa der Versuchung". Zumindest ein bisschen setzt nun auch RTL beim "Sommerhaus der Stars" auf diesen Effekt.

Allerdings gibt es nur eine einzige Regel, gegen die niemand verstoßen dürfte, damit das Preisgeld im Vergleich zu den Vorjahren von 50.000 auf 75.000 Euro steigt. Die allerdings dürfte schwer einzuhalten sein: Niemand darf rauchen. "Schon ein einziger Zug an einer Zigarette, egal von wem und der 25.000 Euro schwere Extra-Batzen verpufft schneller als der Rauch im Wind. Jede Glut birgt Gefahr, jeder Funke könnte für alle Promipaare teuer werden", heißt es von RTL.

Dass sich ausnahmslos alle die gesamte Staffel ans absolute Rauchverbot halten, ist schwer vorstellbar - vermutlich dürfte die Frage vor allem lauten, wer zuerst schwach wird und damit womöglich den Zorn der anderen auf sich zieht. Besprochen werden kann das alles an einem neuen Ort im "Somerhaus"-Garten. Wo früher der Pool stand, findet sich nun eine gemütliche Laube. Zwischen Gartenzwerg und Blumenkasten kann dort nun getuschelt, taktiert und getrascht werden. Wer sich trotzdem abkühlen will, dem bleibt nur ein wesentlich weniger einladender Wassertrog.

Die neue "Sommerhaus"-Staffel startet bei RTL+ am 9. September, die lineare Ausstrahlung folgt bei RTL eine Woche später am Dienstag, 16. September um 20:15 Uhr. Zum Start serviert RTL einen Doppelschlag, die zweite Folge läuft gleich am Mittwoch drauf. Regulär werden alle weiteren Episoden dann aber dienstags bei RTL zu sehen sein, mit jeweils einer Woche Vorlauf stehen sie bei RTL+. Produziert wird das Format von Seapoint Productions.