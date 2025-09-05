RTLzwei hat angekündigt, die neuen Ausgaben von "Krass Schule - die jungen Lehrer" nun doch auch linear verwerten zu wollen. Als man vor einigen Wochen das Comeback bei RTL+ in Aussicht stellte, war davon noch keine Rede. Seit dem 1. Juli werden auf der Streamingplattform regelmäßig neue Folgen veröffentlicht, 20 Episoden sind so bereits schon zu sehen - und diese werden künftig auch im linearen RTLzwei-Programm zu sehen sein.

Der Sendeplatz ist allerdings nicht sonderlich prominent: War "Krass Schule" in der Vergangenheit im Nachmittagsprogramm von RTLzwei beheimatet, sind die neuen Folgen künftig nur am Samstagvormittag zu sehen. So zeigt RTLzwei ab dem 27. September ab 8:15 Uhr immer gleich vier Ausgaben am Stück. Das Format wird von La Paloma TV und RedSeven produziert.

Und darum geht’s inhaltlich: Dietrich Nolting (Thomas Adamek) gibt seinen Lehrerjob auf und gründet die Nachhilfeschule "DiNo", doch der Eröffnungstag verläuft chaotisch, vor allem wegen der schwierigen Schülerin Summer, deren folgenschwere Behauptung alles infrage stellt. Thea (Aline Jost) unterstützt ihn beim Aufbau, während Jessi (Jessica Faust) sich um Rosa (Janina Andre) kümmert, die nach einem Zusammenbruch über ihre kriselnde Beziehung zu Leonard nachdenken muss. Leonard gerät durch einen Fehler unter Druck, die geplünderte WG-Kasse zurückzuzahlen, und sucht gemeinsam mit Tobias nach einer Lösung. Felix (Kevin Reumann) versucht unterdessen, sich ein zweites Standbein als Coach aufzubauen - mit unerwarteten Komplikationen.

Zwischen 2018 und 2022 lief "Krass Schule - Die jungen Lehrer" schon einmal im Programm von RTLzwei, lange auf dem Sendeplatz um 17 Uhr. Weil die Quoten nach und nach aber immer weiter zurückgingen, war die letzte Staffel schon nur noch um 14 und 15 Uhr zu sehen. Weil es auch dort nur schlecht lief, setzte der Sender das Format, in dem auch einige Realitystars zu sehen waren, schließlich ab. In diesem Jahr feierte die Serie ihr Comeback nach rund drei Jahren Pause.