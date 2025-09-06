Schon der Name der Produktionsfirma "Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld" macht es deutlich: Das "ZDF Magazin Royale" hat seine Heimat im Kölner Westen in Ehrenfeld, genauer gesagt im Stadtteil Bickendorf. Im Oktober zieht das Team samt Rundfunktanzorchester Ehrenfeld allerdings für einige Zeit nach Berlin, wie man in der Sendung vom gestrigen Freitag ankündigte.

Die Ausgaben werden dann in der Hauptstadt im Haus der Kulturen der Welt statt, für zwei Aufzeichnungen am 1. Oktober sowie am 4. Oktober werden derzeit Tickets verkauft. Das Team des "ZDF Magazin Royale" zieht es aber nicht nur für diese beiden Sendungen nach Berlin.

Schon vor längerem wurde angekündigt, dass Jan Böhmermann und die "Gruppe Royale" das Haus der Kulturen der Welt vom 27. September bis zum 19. Oktober "besetzen". Während dieser Zeit wird die Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft" stattinden, auch ein "umfangreiches Veranstaltungsprogramm" sei geplant, das auch aus besonderen Konzerten, Performances, Filmvorführungen und Gesprächsrunden bestehen soll, das im Detail aber noch nicht veröffentlicht wurde.

"Die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren gilt es zu weiten, anstatt sie zu verengen. Es ist an der Zeit, der Gesellschaft die Wurst vorzuhalten“, sagt Jan Böhmermann. "Die politischen, gesellschaftlichen und juristischen Fragen der Gegenwart sind dort zu stellen, wo sie verhandelt werden". Das HKW steht in direkter Nachbarschaft zu Kanzleramt, Reichstag und Schloss Bellevue. "Dieses Gebäude – ein Geschenk der USA an West-Berlin und die demokratische Bundesrepublik Deutschland – ist eine Zeitkapsel und mahnt uns, das Leuchtfeuer der Freiheit niemals erlöschen zu lassen."