Obwohl schon die erste Staffel der Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus" bei Vox im vergangenen Jahr eher mäßige Quoten eingefahren hatte, entschied sich der Sender für eine Fortsetzung. Die verlor nun allerdings sogar noch weiter an Boden: Am Freitag sah nicht mal mehr eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 3,3 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 2,6 Prozent sogar noch schlechter aus.

Daher zieht Vox nun Konsequenzen und nimmt das Format aus dem linearen Programm. Offiziell spricht man von "programmstrategischen Gründen", der Zusammenhang mit den schlechten Quoten ist aber offensichtlich. Wer die noch ausstehenden beiden Folgen sehen will, kann allerdings auf RTL+ zurückgreifen: Drei Episoden stehen dort schon zum Abruf bereit, die vierte und zugleich letzte erscheint am kommenden Freitag.

Höhere Reichweiten erhofft man sich bei Vox unterdessen von alten Auswanderer-Geschichten: Freitags setzt man an den kommenden beiden Freitagen auf "Goodbye Deutschland" und wiederholt dabei Ausgaben aus dem Jahr 2018. Ab dem 26. September stehen dann ohnehin zwei neue Folgen von "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" auf dem Programm.

Update: 17:10 Uhr: Vox hat noch einmal umgeplant und wiederholt am 12. und 19. September nun alte Folgen von "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt"