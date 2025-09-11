Die ZDFneo-Serie "Push" bekommt eine zweite Staffel - und die wird aktuell sogar bereits gedreht. In Berlin entstehen derzeit zehn neue Folgen der Serie rund um die Hebammen Nalan (Mariam Hage), Anna (Anna Schudt) und Greta (Lydia Amasko). Erneut soll offen von Themen, die mit dem Abenteuer des Elternwerdens verbunden sind, erzählt werden - "von ungeplanten Schwangerschaften, verunsichernder Pränataldiagnostik, Milchstaus, Saugglocken-Geburten und Dammrissen", wie es in der Ankündigung des Senders heißt.

Und darum geht's: Nalan kämpft mit einem unerfüllten Kinderwunsch, während ihre Beziehung zu David (Hassan Akkouch) auf dem Prüfstand steht. Denn die Kinderwunschbehandlung wird zur emotionalen Belastungsprobe. Anna kommt nach der Trennung von ihrem Mann langsam in ihrem neuen Leben an. Doch die vertraute Rolle der "Kümmerin" muss sie erst noch ablegen und lernen, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Greta hingegen wirft sich nach ihren Prüfungen mit viel Idealismus und Engagement in den Klinikalltag. Doch nach einer besonders belastenden Schicht im Kreißsaal stellt sich ihr die Frage, ob dieser Beruf wirklich der richtige für sie ist.

In weiteren Rollen sind unter anderen Katia Fellin, André Kaczmarczyk, Idil Üner, Katja Hutko, Llewellyn Reichmann, Alwara Höfels, Sebastian Urzendowsky, Lorna Ishema, Tua El-Fawwal und Bruno Banarby zu sehen. Die Regisseurinnen Pia Hellenthal und Joya Thome inszenieren die Drehbücher von Headautorin und Creative Producerin Luisa Hardenberg. Co-Autoren sind Anne Katharina Roicke und Johannes Rothe.

Produziert wird "Push" von Bantry Bay Productions; Produzent ist Jochen Cremer, Producerin ist Marie-Therese Dalke. Wann die neuen Folgen der Serie ausgestrahlt werden, steht bislang noch nicht fest.