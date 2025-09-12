Seit einigen Tagen schon läuft die Promo-Maschinerie von Stefan Raab und RTL auf Hochtouren - und ganz offensichtlich besteht zum Start der neuen "Stefan Raab Show" das Ziel des Senders darin, das eigene Programm mit dem selbsternannten "König Lustig" regelrecht zu fluten.

Bereits nach dem ersten über Social Media verbreiteten Video, das die Premiere "Stefan Raab Show" für Dienstag, den 16. September in Aussicht stellte, berichtete DWDL.de über den eigentlichen Sendeplatz des neuen Raab-Formats: Gezeigt werden soll die wöchentliche Show ab dem 24. September - und damit, wie schon die Vorgängershow "Du gewinnst hier nicht die Million", am Mittwochabend bei RTL.

Offiziell hat der Privatsender den regulären Sendeplatz der "Stefan Raab Show" noch nicht bestätigt. Dafür wurde die Werbekampagne für die Sendung inzwischen fortgesetzt - mit weiteren Videos, in denen Raab als vermeintlicher Senderchef den Programmplan von RTL gehörig auf den Kopf stellt. Zusätzlich zum kommenden Dienstag soll die "Stefan Raab Show" in der nächsten Woche nämlich auch am Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt werden.

Geplant sind demnach an allen drei Abenden 15-minütige Ausgaben, ehe ab 20:30 Uhr wahlweise "Das Sommerhaus der Stars" oder "Was verdient Deutschland?" folgen. Analog zu den Ankündigungen via Social Media hat RTL die Pläne auch mit entsprechenden Programmänderungen untermauert. Ein Jahr nach Stefan Raabs Comeback wird also klar: Er und sein neuer Haussender gehen nach dem schnellen Aus von "Du gewinnst hier nicht die Million" noch einmal All In.