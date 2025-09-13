Nach dem Finaleinzug der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft steht fest, dass die NFL auch an diesem Wochenende bei RTL weichen muss. Der Sender wird mit der Übertragung des EM-Endspiel zwischen der Türkei und Deutschland am Sonntag ab 19:05 Uhr starten, Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt läuft eigentlich die NFL-Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den Pittsburgh Steelers, die im Gegenzug nun allerdings zum Spartensender Nitro geschoben wird. Das zweite NFL-Spiel des Abends - die Begegnung zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs - soll übrigens wie gewohnt ab 22:25 Uhr bei RTL zu sehen sein. Geplant ist jedoch erneut eine Parallel-Übertragung, denn auch Nitro wird das Spiel am späten Abend im Anschluss an die erste NFL-Partie senden.

Bereits am vergangenen Wochenende, zum Auftakt der Saison, musste die NFL bei RTL weichen - zugunsten der Fußball-Nationalmannschaft, die abends gegen Nordirland bei der WM-Qualifikation antrat. Hinsichtlich der Quoten lohnte sich die Entscheidung gleich doppelt: Während die Fußball-Übertragung bei RTL mit Spitzen-Quoten von mehr als 50 Prozent Marktanteil überzeugte, fand auch die NFL bei Nitro ihr Publikum (DWDL.de berichtete).

Nach einem aus Quotensicht verhaltenen Turnierstart - wohl auch bedingt durch erstaunlich unattraktive Spielzeiten der deutschen Basketballer - zog das Interesse der Fans an der EM zuletzt spürbar an. Schon das Viertelfinale steigerte sich am Mittwoch auf bis zu 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erreichte über 21 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen; das Halbfinale knackte am Freitagnachmittag sogar die Marke von 30 Prozent.

Noch mehr Raab bei RTL

Derweil wirbelt nicht nur die Basketball-EM das RTL-Programm durcheinander, sondern auch Stefan Raab. Nachdem zuletzt bereits für die kommende Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 15-minütige Ausgaben der neuen "Stefan Raab Show" in Aussicht gestellt wurden (DWDL.de berichtete), folgte nun der nächste Streich: Auch am nächsten Freitag um 20:15 Uhr wird Raab bei RTL zu sehen - der Start der neuen "Ninja Warrior"-Staffel verschiebt sich dami auf 20:30 Uhr.

Die tägliche Raab-Dosis ist Teil einer breit angelegten Promo-Offensive. Nach DWDL.de-Informationen soll das neue Format künftig regulär auf dem Sendeplatz am Mittwochabend zu sehen sein.