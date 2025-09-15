Die neue Produktionsfirma mit Sitz in Köln hat mit dem neuen Vox-Format „Hensslers Dreamteam“ bereits die erste Produktion in den Startlöchern, wo allerdings noch MoveMe als ausführender Produzent agierte. Mizu Productions ist eine Tochterfirma der MoveMe GmbH, vertreten durch Andrea Schönhuber und Meikel Giersemehl, und der WIP Management GmbH, der gemeinsamen Firma von TV-Koch Steffen Henssler und Tobias Bischoff. Künftig soll das Unternehmen in Eigenregie neue Formate realisieren.

© Mizu Productions

Von einem „perfekten Match“ spricht Hensslers Geschäftspartner Tobias Bischoff bei der Zusammenarbeit mit MoveMe: „Wir freuen uns darauf, die gute und langjährige Zusammenarbeit mit Andrea und Meikel noch weiter zu vertiefen und neue Formate für das geliebte Medium TV und Streaming zu entwickeln.“ Meikel Giersemehl stimmt ein: „Daher freue ich mich auf die noch engere und intensivere Zusammenarbeit.“

Andrea Schönhuber, Geschäftsführerin der MoveMe, über die gemeinsame Perspektive: „Mit Mizu Productions schaffen wir eine Plattform, die Formate rund um die Themen Essen und Gesundheit auf ein neues Level hebt. Wir wollen nicht nur kochen, sondern Geschichten erzählen und Menschen verbinden. Steffen und Tobias bringen wahnsinnig viel Expertise mit ins Unternehmen – zusammen sind wir ein Spitzenteam.“