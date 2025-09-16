© Goldvertise

Mit den drei Neuzugängen trage man nun der neuen Unternehmensstruktur Rechnung, heißt es von Goldvertise. "Mit ihren namhaften beruflichen Hintergründen bringen sie frischen Schwung sowie maßgebliche Expertise in den technologie- und datenorientierten Vermarkter für digitale Bewegtbildwerbung", heißt es über die drei Neuen.

Mirjam Renz wird als Senior Sales Managerin Ansprechpartnerin für Agentur- und Direktkunden sein und soll die Vertriebsleistung in dieser Rolle signifikant stärken. Zuvor arbeitete Renz für Disney und Discovery. Daniel Zumstein übernimmt ab sofort die Rolle des Product & Publisher Manager für Goldvertise. Bei seinem langjährigen Arbeitgeber Seven.One Media leitete er zuvor Produktstrategien, insbesondere für digitale Formate. Und Alina Rudi verstärkt das Sales Marketing Team mit dem Ziel, innovative Marketingstrategien zur Vertriebsunterstützung zu entwickeln. Sie arbeitete zuvor unter anderem schon für BCN Burda Community Network und Ippen Digital.

"Mit diesen drei Neuzugängen investieren wir gezielt in die Stärkung unserer Kernbereiche – und das auf höchstem Niveau. Ihre gebündelte Erfahrung aus führenden Unternehmen sowie ihre spezifischen Fähigkeiten eröffnen neue Wachstumspfade für Goldvertise", sagt Frank Möbius, Managing Director der Goldvertise Media GmbH. "Der Ausbau von Kunden- und Partnernetzwerken ist für uns als unabhängigen Vermarkter essenziell. Innovative Ideen und Marktverständnis stärken unsere einzigartige Produktlandschaft und verschaffen uns Wettbewerbsvorteile. Gebündelt mit der Expertise aus unserem bestehenden Team versprechen wir uns nachhaltigen Erfolg."