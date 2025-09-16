Einst für Paramount+ produziert, schafft es die sechsteilige Mysteryserie "Kohlrabenschwarz" demnächst überraschend ins Free-TV. Der Bayerische Rundfunk hat die Rechte erworben und wird die Serie am Dienstag, den 28. Oktober ab 22:00 Uhr sowie am Freitag, den 31. Oktober ab 22:50 Uhr ausstrahlen. Gezeigt werden an beiden Abenden jeweils drei Folgen am Stück. Darüber hinaus steht "Kohlrabenschwarz" vom 28. Oktober bis 27. November auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Mit Michael Kessler, Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Jürgen Tonkel und Peter Ketnath ist "Kohlrabenschwarz" prominent besetzt. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Hörspielreihe von Tommy Krappweis und Christian von Aster. Produziert wurde die Serie von bumm film, der Produktionsfirma von Tommy und Nico Krappweis. Regie bei den sechs Folgen führte Erik Haffner, Tommy Krappweis agierte als Showrunner und entwickelte die Idee zur Serie gemeinsam mit Michael Kessler.

Inhaltlich geht es in "Kohlrabenschwarz" um den ehemaligen Polizeipsychologen Stefan Schwab (Michael Kessler), der sich nach Ruhe sehnt. Das soll aber ein frommer Wunsch bleiben: Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammenmärchen bekommen plötzlich eine blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert, schlägt sich zumindest die resolute Kommissarin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) auf seine Seite. Und auch Stefans geliebt-gehasste Ex-Frau Susanne (Bettina Zimmermann) mischt mit. Susannes neuer Freund komplettiert das ungewöhnliche Ermittlerquartett: der evangelische Pfarrer Franz Hartl (Peter Ketnath).

Produziert wurde "Kohlrabenschwarz" einst für den Streamingdienst Paramount+, wo jedoch mehrere deutsche Eigenproduktionen nach einem Sparkurs Anfang 2024 von der Plattform verschwanden. Bei MagentaTV fand "Kohlrabenschwarz" einige Monate später eine neue Heimat, nun folgt im BR Fernsehen also auch noch die Free-TV-Premiere.