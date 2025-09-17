In den zurückliegenden Jahren hat eine echte Reality-Schwemme eingesetzt, alle Sender und Streamer setzen vermehrt auf dieses Genre, das günstiger zu produzieren ist als teure Serien - und trotzdem hohe Abrufe und Quoten verspricht. Und noch ist kein Ende des Booms zu erkennen: ProSieben hat jetzt ein neues Format angekündigt, das noch in diesem Jahr an den Start gehen soll.

"Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" heißt die neue Reality-Show, die von Banijay Productions kommt und ab Donnerstag, den 6. November, zu sehen sein wird. Die fünf Folgen werden beim Sender wöchentlich ab 20:15 Uhr ausgestrahlt, bei Joyn gibt’s die Folgen natürlich ebenfalls zu sehen. In dieser Woche setzt ProSieben donnerstags zur besten Sendezeit auf das "HeidiFest", danach gibt’s dort "The Voice" zu sehen.

In "Die Abrechnung" treten acht Promi-Duos an und müssen sich ihren Konflikten aus der Vergangenheit stellen. Dabei wissen zu Promis vorab noch nicht, worauf sie sich einlassen. Erst beim Einzug erfahren sie, dass sie auf ihre Erzrivalen treffen. Zusammen bilden sie fortan ein Team, um verschiedene Challenges zu überstehen. Dem Siegerpaar winken am Ende bis zu 50.000 Euro.

Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin für Joyn und ProSieben, sagt: "Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten – ungewisser Ausgang. In unserer neuen ProSieben- und Joyn-Reality-Show ‚Die Abrechnung‘ gibt es für acht zerstrittene Duos nur zwei Optionen: Zusammenarbeiten oder zusammen untergehen. In keinem anderen Format liegen Versöhnung und Verrat so nah beieinander. Offene Rechnungen werden beglichen, alte Fehden neu ausgelebt und – so viel sei verraten – die Fetzen werden fliegen."

Katrin Stefanović, Managing Director Banijay Productions, ergänzt: "‘Die Abrechnung – Der Promi-Showdown’ vereint das Beste aus zwei Welten: hyperemotionale Reality und fiebertraumartige Exit-Games. Wenn aus Rivalen Teams werden müssen, ist das der Zündstoff für eine packende Mischung aus dramatischer Reality und spektakulärer Studioshow, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben hat."

"Die Abrechnung" ist die Show, die zuletzt schon als "Prominent zerfetzt" die Runde machte. Die Instagram-Seite "realitys.shows.edits" spekulierte bereits Ende Juli über ein entsprechendes Projekt, ohne dabei aber einen Sender oder Streamer zu nennen. Einige Medien griffen die Spekulation auf, ProSieben bzw. Joyn wollten die Show damals noch nicht offiziell bestätigen. Auf besagter Instagram-Seite kursiert bereits seit Wochen ein möglicher Cast, demnach könnten unter anderem Daniela Büchner und Patricia Blanco, Verena Kerth und Giulia Siegel sowie Sara Kulka und Ronald Schill mit dabei sein. ProSieben hat bislang keine Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht.