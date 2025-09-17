Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Sky noch im Herbst eine neue Dokusoap rund um Evelyn Burdecki ausstrahlen will. Die Dreharbeiten für das Format begannen im Juni und dauerten bis Mitte September. Nun steht fest: "Being Burdecki", so der Titel des Formats, startet am 21. Oktober. Die Folgen sind dann nicht nur bei WOW zu sehen, sondern auch linear auf Sky One.

In der neuen Dokusoap soll sich Evelyn Burdecki auf eine "ganz persönliche Entdeckungsreise" begeben. Dabei stellt sie sich nach Sky-Angaben die großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen? Man begleite das TV-Sternchen bei ihrer Reise, weg von Glitzer und Glamour, hin zu Sinnsuche und Selbstfindung.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer würden Evelyn Burdecki in der Dokusoap "so nah wie noch nie erleben", so das Versprechen des Senders. B28 Produktion, das auch für "Diese Ochsenknechts" verantwortlich zeichnet, produziert die sechsteilige Dokusoap im Auftrag von Sky Deutschland. Entwickelt wurde das Format von Bernd Schumacher, der auch als Creative Director tätig war. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Wie sehr das Publikum auf das Format gewartet hat, muss sich erst noch zeigen. Evelyn Burdecki war schon bei RTL und Sat.1 mit eigenen Formaten zu sehen, aber sowohl "Das Liebeskarussell" als auch "Topf sucht Burdecki" waren keine Erfolge, beide Sendungen waren als Datingshows angelegt. Das RTL-Format war ursprünglich mal für das Nachmittagsprogramm geplant, lief dann letztlich aber nur bei RTL Passion.