Das ZDF wird zum 60. Geburtstag von "Aspekte" eine Dokumentation rund um das Kulturmagazin senden. "Kultur, Krawall und Klassiker – das Beste aus 60 Jahren aspekte" ist demnach bereits ab dem kommenden Donnerstag (25. September) ab 10 Uhr im ZDF-Streamingportal zu sehen. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am Freitag, den 3. Oktober, ab 0:35 Uhr. Die Doku soll "unvergessliche Momente" der "Aspekte"-Geschichte zusammenfassen.

In der Doku gibt’s unter anderem ein Wiedersehen mit Dichtern und Denkern wie Günther Grass und Heinrich Böll, mit Film-, Opern- und Theaterstars wie Rainer Werner Fassbinder und Asmik Grigorian, mit Musikgenies und Malerfürsten wie Herbert von Karajan, Niki de Saint Phalle und Joseph Beuys.

ZDF-Intendant Norbert Himmler gratuliert den Macherinnen und Machern von "Aspekte" und erklärt, man sehe der Sendung ihre 60 Jahre nicht an. "Im Gegenteil: ‘aspekte’ präsentiert sich heute genauso neugierig, agil und engagiert wie in den Anfängen. Dabei hat die Sendung schon eine Menge stürmischer Zeiten miterlebt, gesellschaftliche Umbrüche und mediale Veränderungen begleitet. 60 Jahre ‘aspekte’, das sind auch 60 Jahre Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland", so Himmler, der die Sendung als "wichtigen Bestandteil des Kulturangebots" des ZDF bezeichnete.

Aus "Aspekte" ging 1988 mit dem "Literarischen Quartett" eine andere Sendung hervor, die bis heute im ZDF zu sehen ist. Lange waren Marcel Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek und Sigrid Löffler, Jürgen Busche, Klara Obermüller und Iris Radisch regelmäßige Teilnehmer der Sendung, nach einer mehrjährigen Pause ging es 2015 mit Volker Weidermann, Maxim Biller und Christine Westermann weiter. Seit 2017 ist auch Literaturexpertin und Schriftstellerin Thea Dorn mit dabei.

"Aspekte" ist seit Januar 2013 Teil des Redaktionsbereichs "Kultur Berlin", dieser wird von Daniel Fiedler geleitet. In den nächsten Ausgaben der Kultursendung geht’s um Entwicklungshilfe und die Vereinten Nationen. Mitte Oktober ist zudem eine Ausgabe zur Buchmesse geplant. Aktuell wird "Aspekte" von Katty Salié, Jo Schück und Salwa Houmsi moderiert.