Wenn sich die RTL-Show "Drei gegen Einen" am kommenden Samstag zurückmeldet, wird diese Show etwas anders aussehen, als man sich das beim Sender zunächst gedacht hatte. Bei den Aufzeichnungen im Frühjahr dieses Jahres traten Tim Mälzer, Jens Knossalla und Jan Köppen auch gegen Ex-Biathletin Laura Dahlmeier an, die ihr Können gegen die drei Promis unter Beweis stellte. Das wird am Samstag allerdings nicht zu sehen sein.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Dahlmeier im Sommer nach einem Steinschlag während einer Bergtour im Karakorum-Gebirge in Pakistan tödlich verletzt wurde. Gegenüber der "Bild" teilte RTL mit, dass man die Szenen mit der ehemaligen Profi-Sportlerin aus "Rücksicht und Respekt" aus der Sendung geschnitten habe. Die Folge steht bereits jetzt vorab bei RTL+ zum Abruf bereit.

Dennoch macht in RTL in der Sendung Dahlmeier kurz zum Thema. Vor dem Beginn der eigentlichen Show ist zunächst nur ein schwarzer Hintergrund zu sehen, langsame Musik wird eingespielt. Dann informiert man das Publikum: "Die folgende Ausgabe von ‚Drei gegen Einen‘ wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet. In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam." Es folgt ein schwarz-weißes Foto von Dahlmeier bei den Olympischen Spielen.

"In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus", erklärt RTL gegenüber der "Bild".

Mälzer, Knossalla und Köppen sind stattdessen im Kampf unter anderem gegen Florettfechterin Anne Kleibrink und Darts-Wunderkind Jayden Walker zu sehen. Für Jan Köppen ist es übrigens eine Premiere, er ist erstmals Teil der Show. Köppen ersetzt Elton, der nach vier Ausgaben nicht mehr bei "Drei gegen Einen" zu sehen sein wird. In der Show - produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures - treten Knossalla, Mälzer und Köppen in verschiedenen Runden gegen Meister ihres Fachs an. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro. Moderiert wird "Drei gegen Einen" wie gehabt von Laura Wontorra.