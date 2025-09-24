Bereits vor einigen Wochen hat RTLzwei angekündigt, unter dem Titel "Der Promihof" an einer neuen Realityshow zu arbeiten. In dem neuen und von Constantin Entertainment produzierten Format tauschen Promis ihr bisherigen Leben gegen den Alltag auf einem Bauernhof. Nun hat der Sender verraten, dass das neue Format schon bald startet. "Der Promihof" ist demnach ab dem 15. Oktober immer mittwochs bei RTLzwei zu sehen. Bei RTL+ gibt’s die Folgen eine Woche vorab.

Für die neue Realityshow drückt RTLzwei bei den "Wollnys" auf die Tube. Die Familien-Dokusoap ist seit einiger Zeit mit Doppelfolgen in der Mittwochs-Primetime zu sehen. Um Mitte Oktober "Der Promihof" zeigen zu können, sendet man am heutigen 24. September gleich vier Folgen der "Wollnys".

Und so beschreibt RTLzwei das neue Format: Zwischen tierischen Mitbewohnern, harten Challenges und einem Jackpot von 100.000 Euro müssen die Promis zeigen, wer das Zeug zum Hof-König oder zur Hof-Königin hat. Die Stars können in der "Bauer Bänk" den Jackpot sichern oder sogar erhöhen, auf dem "Mätsch-Feld" ein Safety-Ticket ergattern und müssen beim "Großen Ausmisten" entscheiden, wer vom Hof gejagt wird. Welche Promis als Kandidatinnen und Kandidaten an der Show teilnehmen werden, hat RTLzwei noch nicht verraten. Die Rede ist aber von einer "Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene". Gedreht wurde auf einem Bauernhof in Polen.

Was dagegen jetzt schon klar ist: Landwirt Nino Sifkovits, den geneigte Zuschauerinnen und Zuschauer aus "Diese Ochsenknechts" oder auch "Unser Hof" kennen könnten, wird Teil des neuen RTLzwei-Formats. Er soll als Experte über die Einhaltung der Hof-Regeln wachen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht betreibt er in der Steiermark den "Chianinahof" - und ist eben auch in den zwei Sky-Formaten zu sehen.