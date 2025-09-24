Nach einer längeren Pause meldet sich "The Masked Singer" im November bei ProSieben zurück. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, startet das Format am 8. November und ist dann wie gehabt immer samstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Sechs neue Ausgaben wird EndemolShine Germany produzieren, sodass noch vor Weihnachten alle Promis enttarnt sein werden.

Nachdem sich "The Masked Singer" für ProSieben als großer Erfolg herausgestellt hatte, zeigte der Sender zwei Staffeln pro Jahr. Das sorgte aber für einen atemberaubenden Quotenverfall, die Herbst-Staffel im vergangenen Jahr erreichte nur noch einstellige Marktanteile beim jungen Publikum. ProSieben entschied sich daraufhin, der Show eine längere Pause zu gönnen und verzichtete 2025 auf eine Frühjahrsstaffel.

Wenn sich "The Masked Singer" nun im November zurückmeldet, wird es auch im Ratepanel eine durchaus interessante Veränderung geben. Fixer Teil des Teams sind nämlich Verona Pooth und Chris Tall - also zwei Promis, die bislang überhaupt nicht im "Masked Singer"-Kosmos zu sehen waren. Unterstützt wird das Duo in jeder Ausgabe von einem wechselnden Rategast. Moderiert wird "The Masked Singer" erneut von Matthias Opdenhövel.

"Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen - einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it's beautiful", sagt Chris Tall jetzt zu seinem neuen Job. Und Verona Pooth ergänzt: "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei 'The Masked Singer' vor allem die Masken - echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten."