Fast 40 Jahre liegt die Premiere des ersten Flodder-Films zurück, auch die darauf basierende Serie ging schon vor nunmehr 27 Jahren zu Ende. Trotzdem dürfte die Geschichte der verlotterten Familie Flodder, die aus ihrer an eine Giftmülldeponie grenzenden Sozialwohnung in ein nobles Wohnviertel umgesiedelt werden, noch vielen in bester Erinnerung sein. Darauf hofft zumindest RTL, das für seinen Streamingdienst RTL+ gemeinsam mit dem niederländischen RTL-Streamer Videoland nun ein Spin-Off angekündigt hat.

Die neue Serie "Die Flodders" basiert dabei nicht nur auf dem Original von Dick Maas, sondern bringt auch eine bekannte Figur der einstigen Filme und Serie zurück: Tajtana Simic schlüpft erneut in ihrer Rolle der Kees und taucht nun überraschend an der Haustür ihrer Tochter Kees Junior auf, die von Ghislaine van Ijperen gespielt wird. Und es gibt noch ein Wiedersehen: Horace Cohen spielt wie im ersten "Flodder"-Film, Onkel Henkie.

Tatjana Simic: "Ich habe lange gezögert, ob ich auf den Bildschirm zurückkehren möchte. Doch mit den Drehbüchern, die nun vorliegen, den aktuell laufenden Dreharbeiten - auch im Originalviertel in Sittard, wo der erste Film entstanden ist - und den Reaktionen der Fans, die ich lese und höre, fühlt es sich wieder an wie früher, nur mit einem neuen Twist. Ich freue mich riesig darauf."

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland, sagt: "Kaum eine Familie hat das Chaos so kultig zelebriert wie die Flodders: laut, schräg und von ganzem Herzen punk - und genau deshalb unvergessen. Mit ihrem anarchischen Humor sind sie längst ein fester Teil der Popkultur. Umso stolzer sind wir, dass wir diese ikonographischen Figuren jetzt gemeinsam mit unseren Freunden von RTL Niederlande/Videoland zurückbringen dürfen. Ab 2026 heißt es also wieder: Die Familie Flodder stürzt sich in neue Abenteuer - ein Projekt, das zeigt, wie stark unsere Zusammenarbeit mit Videoland über Landesgrenzen hinweg funktioniert."

Headwriter der Serie ist Wijo Koek, der schon für die Originalserie verantwortlich zeichnete. Die Serie wurde von Jeroen Koopman (aka NewBe) entwickelt und wird von Jon Karthaus inszeniert - unterstützt von Erwin van den Eshof - und von NewBe produziert. Neben den schon genannten gehören zur Flodder-Familie auch auch Tibor Lukács (Donnie), Dylan Jongejans (Pris), Jack Koren (Paultje), Saskia van Iterson (Großmutter) und Thilou Ros (Baby). Weitere Rollen übernehmen Robbert Bleij, André Dongelmans, Isa Hoes, Laura Bakker, Sidar Toksöz, Ferdi Stofmeel, Vincent Croiset, Serge-Henri Valcke, Wesley van Klink und Oscar Aerts. Als Special Guest Star ist Ronn Moss, bekannt aus der Kult-Soap "Reich und schön", dabei. Verantwortlicher Redakteur bei RTL ist Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel. Die Premiere von "Die Flodders" ist für 2026 parallel auf RTL+ und Videoland in den Niederlanden geplant.