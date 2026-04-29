RTL will auch weiterhin auf "Die Stefan Raab Show" setzen. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, soll die Late-NIght-Show mit Stefan Raab ab September fortgesetzt werden. Zuvor wird Stefan Raab allerdings eine Sommerpause von rund vier Monaten einlegen.

Schon am 7. Mai soll es die vorerst letzte Ausgabe zu sehen geben. Darin wird Raab dann den Jetski-Weltmeister Nils Wittling begrüßen - gewissermaßen eine Vorschau auf ein neues Raab-Event, das im Spätsommer bei RTL seine Premiere feiern wird. Am Samtag, den 29. August soll auf der Regattabahn Duisburg bekanntlich erstmals die "Jetski-Star-WM" stattfinden, die RTL live übertragen wird.

RTL hatte die "Jetski-Star-WM" bereits vor einigen Wochen angekündigt (DWDL.de berichtete). Der Sender verspricht "echtes Sommerfeeling" und einem Wettkampf, in dem "prominente Persönlichkeiten in spektakulären Disziplinen gegeneinander" antreten. Bei diesen seien "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision" gefragt. Um welche Promis es sich handelt, ließ der Sender zunächst allerdings noch offen.

Raabs Sendeplatz am späten Donnerstagabend wird RTL derweil am 21. Mai zunächst mit einem früheren Bühnenprogramm von Markus Krebs bespielen, das im Anschluss an die neue Show "Feste der Comedy" mit Olaf Schuber gezeigt werden soll. Ab dem 28. Mai setzt der Sender schließlich um 20:15 Uhr zunächst auf die neue Staffel von "Der Lehrer", ehe am späten Abend noch Wiederholungen der Serie gezeigt werden.

Gestartet war "Die Stefan Raab Show" als Nachfolge-Format von "Du gewinnst hier nicht die Million" zunächst am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Wegen schwacher Quoten schob RTL die Produktion von Raab Entertainment zu Jahresbeginn jedoch auf den späten Donnerstagabend. Eine weitere Ausgabe pro Woche ist darüber hinaus exklusiv bei RTL+ abrufbar.