"Die Biene Maja", "Wickie und die starken Männer" oder auch "Heidi": Die animierten Neuauflagen dieser Serien werden künftig auch über die VoD-Channels ZDF select bezw. ZDFtivi bei Amazon, Magenta TV und Apple TV zu sehen sein. Möglich macht es die Erweiterung einer schon bestehenden Kooperation zwischen ZDF Studios und Studio 100 International. Seit April 2022 gibt es eine Content-Partnerschaft bereits im internationalen Raum, nun wird sie auf den deutschsprachigen Markt ausgedehnt.

Niko Chainopoulos, Sales & Acquisition Director Junio bei ZDF Studios, sagt: "Studio 100 International ist ein langjähriger und verlässlicher Partner, mit dem wir bereits seit über drei Jahren erfolgreich in unseren Amazon-Channels in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir künftig mit den Programmen von Studio 100 International als perfekte Ergänzung zu unserem Angebot auch Kindern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein großartiges Erlebnis bieten können."

Martin Krieger, CEO von Studio 100 International, fügt hinzu: "Die Kombination aus unseren Highlights und den Programmen von ZDF Studios liefert den perfekten Mix aus erfolgreichen Marken und beliebten Klassikern und bietet uns die Möglichkeit, ein sehr attraktives Angebot für junge Zuschauer zu schnüren. Diese einmalige Auswahl an kuratierten Kinderinhalten wird das Publikum im deutschsprachigen Raum begeistern. Wir freuen uns daher sehr über die erweiterte Zusammenarbeit mit ZDF Studios."