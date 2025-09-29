Mit über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern feierte die neue Krimi-Reihe "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" vor allem mit Blick auf die Gesamt-Reichweite im Frühjahr einen erfolgreichen Einstand bei RTL. Angesichts dessen haben RTL und Servus TV längst grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben: Schon seit dem 16. September laufen im Alpenvorland die Dreharbeiten für zwei neue Fälle des Ermittlertrios, das von Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber gespielt wird.

Die Dreharbeiten für "Tiefe Schluchten" und "Im ewigen Eis" im Bundesland Salzburg werden voraussichtlich noch bis Mitte November andauern, die Ausstrahlung ist dann für Frühjahr 2026 geplant. "Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio Birgit Reincke, Jonas Becker und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen", heißt es zum Inhalt nur kurz und knapp. In weiteren Rollen sind u.a. Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, Ferdinand Seebacher, Merle Wasmuth, Christoph Luser, Sophie Lutz, Giovanni Funiati und Hilde Dalik zu sehen.

Regie führt Felix Herzogenrath, die Kamera übernimmt Dominik Berg. Die Drehbücher stammen von Stefan Rogall, Lucas Flasch (Folge 3), Marko Lucht (Folge 4). Seitens Warner Bros. ITVP zeichnen Produzentin Hanna V. Kienbaum und Director Scripted Kristina Löbbert verantwortlich sowie Brigitte Wettstein und Hannes Schalle für Moonlake, das als ausführende Service-Produktion an Bord ist. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch, Executive Producer ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Für ServusTV zeichnen Redakteur Robert Feitzinger und Bereichsleiter Fiction & Programmplanung Frank Holderied verantwortlich.