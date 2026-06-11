Der ORF hat einige schwierige Monate hinter sich: Der von Vorwürfen begleitete Rücktritt des ehemaligen Generaldirektors Roland Weißmann hat ein schlechtes Licht auf die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Österreichs geworfen. Heute geht es um die die Zukunft: Neun Bewerberinnen und Bewerber stellen sich vor dem Stiftungsrat, dem mächtigsten Aufsichtsgremium des Unternehmens, zur Wahl als neuer Generaldirektor bzw. Generaldirektorin. Den Status Quo sowie alle Bewerberinnen und Bewerber haben wir hier zusammengefasst.

Die aktuellen Ereignisse am heutigen Wahltag in Wien begleiten wir an dieser Stelle.