Fast schon beiläufig in einer Zusammenfassung der Oktober-Highlights hat Prime Video verraten, wann die neue Staffel von "Der letzte Bulle" startet. Die insgesamt acht neuen Folgen stehen ab dem 31. Oktober auf der Plattform zum Abruf bereit. Prime Video setzt das Comeback der Serie bekanntlich nicht alleine um, sondern in Zusammenarbeit mit Sat.1. Bereits bekannt war, dass Sat.1 die Serie vier Wochen nach der Premiere bei Prime Video ausstrahlen darf. Einen genauen Termin für die lineare Ausstrahlung gibt es aktuell aber noch nicht.

Prime Video hat jetzt aber immerhin schon einmal verraten, dass Sat.1 bei seiner Programmierung wohl auf Doppelfolgen setzen wird. In der Fortsetzung der Serie spielt Henning Baum erneut den titelgebenden "letzten Bullen" Mick Brisgau. Der kehrt in sein Essener Revier zurück, allerdings ohne Marke und Pistole. Der tot geglaubte Mick muss sich abermals ins Leben zurückkämpfen.

Neben Henning Baum holen Sat.1 und Prime Video auch andere Schauspielerinnen und Schauspieler zurück: Maximilian Grill als Andreas Kringge, Helmfried von Lüttichau als Leiter der Mordkommission Martin Ferchert, Robert Lohr alias Roland Meisner und dazu Peri Baumeister als Carolin Berger als neue Kollegin in der Gerichtsmedizin. Ihr Ehemann, der Staatsanwalt Ralf Berger wird verkörpert von Torben Liebrecht. Außerdem taucht Tatjana Clasing als Kneipenbesitzerin Uschi Nowatzki in ihre gewohnte Rolle.

Produziert wird "Der letzte Bulle", das in dieser Form die erste gemeinsame von Prime Video und Sat.1 beauftragte Serie ist, von der Kölner Produktionsfirma Glisk von Philipp Steffens und seiner Frau Julie Link Steffens. Die Serie wurde vor mittlerweile mehr als 15 Jahren von Philipp Steffens mitentwickelt, der damals bei ITV Studios Germany Producer war, bevor er später Fiction-Chef bei RTL wurde. Von 2010 bis 2014 waren im Sat.1-Programm insgesamt fünf Staffeln von "Der letzte Bulle" zu sehen.