Mitte Oktober startet die neue Bauernhof-Reality "Der Promihof" bei RTLzwei, immer mittwochs zur besten Sendezeit gibt’s dann neue Folgen, die vorab zudem eine Woche vorher bei RTL+ zum Abruf bereitstehen (DWDL.de berichtete). In dem Format müssen sich Prominente auf einem Bauernhof beweisen, die Einhaltung der Regeln wird von Nino Sifkovits überwacht, den dürften Reality-Fans schon aus den Sky-Formaten "Diese Ochsenknechts" oder auch "Unser Hof" kennen.

Nun hat RTLzwei verraten, welche Promis den Weg auf den Bauernhof antreten. Insgesamt 21 mehr oder weniger bekannte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es - das Kandidatenfeld ist also mal wieder ziemlich groß. Das sorgt dafür, dass nicht nur bekannte Persönlichkeiten wie Giulia Siegel, Cosimo Citiolo, Gigi Birofio und Paco Herb zum Cast gehören, sondern auch Personen, die bislang nicht so sehr in der Öffentlichkeit standen.

Mit dabei ist Pinar Sevim, die ab der kommenden Woche bei "Promi Big Brother" zu sehen sein wird - ebenso wie übrigens auch Paco Herb. Teilnehmen werden zudem Aurelia Lamprecht, Sandra Sicora, Nadja Großmann, Emma Fernlund, Jenny Graßl und Tim Kühnel. Neben erfahrenen Realitystars wagen sich auch einige neue Gesichter ins Abenteuer: Alessandra Riili tritt beispielsweise in die Reality-Fußstapfen ihrer Schwester Jenefer. Und auch Internet-Meme "Thüringer Klöße"-Fritz, Content Creatorin Chelsea "Muddern" Montgomery und "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin Alicia King wagen einen ersten Reality-Aufschlag auf dem RTLzwei-Bauernhof.

Mit dabei ist zudem die Schlagersängerin und Freundin von Mallorca-Star Ikke Hüftgold - Nina Reh. Die sagt zu ihrer Teilnahme "Ich bin eine kleine Kampfsau, ich habe Bock auf die Challenge und ich will auch meine ehrgeizige Seite zeigen!". Zum weiteren Cast gehören Chris Broy, Saskia Beecks, Laura Morante, Ina Kina und Mladen "Maki" Doric. Der Sieger oder die Siegerin erhalten am Ende der Show bis zu 100.000 Euro, wobei sich diese Summe verringert, wenn Regelverstöße begangen werden. Produziert wird "Der Promihof" von Constantin Entertainment GmbH.