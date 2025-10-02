ARD und ORF haben unter dem Titel "Tirolerblut" eine neue Krimireihe in Aussicht gestellt, in der Ursula Strauss die Hauptrolle übernehmen wird. Schauplatz der neuen Reihe, die demnächst auf dem DonnerstagsKrimi-Sendeplatz im Ersten zu sehen sein wird, ist die Tiroler Hauptstadt Innsbruck. Strauss verkörpert die Chefinspektorin Fanny Gruber, die als beste Ermittlerin der Stadt gilt. Neben Ursula Strauss spielen Noah L. Perktold als Grubers Sohn Tobi, Allegra Tinnefeld als ihre Tochter Anna, Sven-Eric Bechtolf als ihr Vater Hannes und Kai Ivo Baulitz als ihr Ex-Mann Günther in der Reihe mit.

In weiteren Rollen sind Schauspielerinnen und Schauspieler wie Cornelius Obonya, Aaron Karl, Susanne Michel und Harald Schrott zu sehen. Inszeniert von Matthias Tiefenbacher (Kamera: Hanno Lentz), erzählt die deutsch-österreichische Koproduktion von drei Generationen einer Innsbrucker Polizisten-Familie unter einem Dach und deren ganz unterschiedlichem Umgang mit den düsteren Verbrechen, die sie aufzuklären haben.

ARD und ORF haben vorerst zwei Filme nach Drehbüchern von Grimme-Preisträger Christian Jeltsch in Auftrag gegeben. "Tirolerblut" ist eine Koproduktion von filmpool fiction (Produzent: Mathias Lösel) und Rundfilm (Produzentin: Constanze Schumann) mit ARD Degeto Film (Redaktion: Katja Kirchen, Christoph Pellander) und ORF (Redaktion: Andrea Bogad-Radatz, Nina Fehrmann-Trautz). Gefördert wurde die Reihe von Fisa+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und der Cine Tirol Film Commission. Die Dreharbeiten für die zwei Filme dauern voraussichtlich noch bis Mitte November.

Noch bevor es den neuen Tirol-Krimi zu sehen gibt, meldet sich im Ersten die Vorabendserie "Morden im Norden" zurück. Die neue Staffel ist ab dem 24. November wie gehabt immer montags ab 18:50 Uhr beim Sender zu sehen, im Mittelpunkt stehen dann ganz besonders Jugendliche. Darüber hinaus wird am 5. Januar zur besten Sendezeit auch ein "Morden im Norden"-Spielfilm ausgestrahlt, dieser trägt den Titel "Weil du böse bist". Sowohl die Serie als auch der Primetime-Film werden von ndF Berlin produziert.