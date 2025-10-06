Nachdem RTL+ mit "Euphorie" gerade erst eine fiktionale Prestige-Produktion an den Start gebracht hat, steht im November schon das nächste Großprojekt auf dem Programm: Am 6. November stellt RTL dort "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" zum Abruf bereit - und verspricht "ein Serienereignis, wie es Deutschland noch nicht gesehen hat". In sechs Folgen geht es um verbotene Liebe, verletzten Stolz, politische Intrigen - und eine Welt, in der alte, magische Wesen und Menschen um die Macht ringen.

Inspiriert wurde die Serie dabei natürlich von der gleichnamigen Sage. Die Serie ist eine Produktion der Constantin Film in Zusammenarbeit mit RTL+, unter der Regie von Cyrill Boss und Philipp Stennert, die Drehbücher verfassten Cyrill Boss, Philipp Stennert und Doron Wisotzky, basierend auf Wolfgang Hohlbeins Roman "Hagen von Tronje".

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland, schwärmt: "'Die Nibelungen – Kampf der Königreiche' ist keine klassische Heldensage, sondern ein packendes Epos über Loyalität, Stolz und den schmalen Grat zwischen Liebe und Zerstörung. Visuell atemberaubend, emotional tief und erzählt mit cineastischer Wucht."

Den Inhalt der Serie fasst RTL so zusammen: Kriemhild wächst als Königstochter in einer Welt auf, in der ihr Schicksal längst beschlossen scheint. Doch als der geheimnisvolle Krieger Siegfried von Xantenauftaucht, ändert sich alles. Er ist stark, schön, gefährlich – und bringt nicht nur Kriemhilds Gefühle ins Wanken, sondern gleich das ganze Reich. Zwischen ihnen steht Hagen von Tronje, der schweigsame Waffenmeister. Sein Herz schlägt heimlich für Kriemhild, doch aus Pflicht wird Verzicht – und aus Verzicht wird Verrat. Während draußen Kriege toben, eskaliert am Hof von Burgund ein Spiel aus Intrigen, Eifersucht und Machtkämpfen. König Gunter will die legendäre Walküre Brunhild zur Frau, doch die Kriegerin liebt ausgerechnet den Mann, der sie einst betrogen hat.

In den Hauptrollen sind Jannis Niewöhner, Gijs Naber, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer, Rosalinde Mynster zu sehen. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Emma Preisendanz und Maria Erwolter. Die Produzenten sind Jan Ehlert, Christoph Müller und Christian Rohde; Filip Hering produziert von tschechischer Seite aus. Als Executive Producer fungieren Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel.