© Eco Documentaries

Bereits seit Beginn des Jahres agierten Eco Media und Doc.Station als Tochterfirmen von Doclights, zuvor waren sie jeweils bei ZDF Studios (Doc.Station) und der Studio Hamburg Production Group (Eco Media) angedockt (DWDL.de berichtete). An Doclights halten die Studio Hamburg Production Group (SHPG) und ZDF Studios 51 bzw. 49 Prozent. Nun also die Fusion: Die neue Eco Documentaries soll sich unter dem Doclights-Dach auf dokumentarische Produktionen mit den Schwerpunkten Politik, Gesellschaft und History fokussieren.

Die Geschäftsführung des neuen Unternehmens übernehmen Thomas Schuhbauer und Jan Holtz, die zuvor auch schon Eco Media geleitet hatten. Jasmin Gravenhorst, die zuvor lange bei Doc.Station die Geschäfte führte, ist vor einigen Wochen in den Ruhestand gegangen.

"Die kreative Eigenständigkeit der einzelnen Units bleibt gewahrt, während der Hub für alle verbindend wirkt: als intelligentes System für Innovation, digitale Transformation, Talententwicklung und Markenpositionierung. Durch den Zusammenschluss der beiden Firmen erweitern wir unser inhaltliches Spektrum und stellen uns optimal für die Zukunft auf. Langfristig sichern wir die Attraktivität des Hubs durch gezieltes Köpfe-Management und eine leistungsfähige Infrastruktur", sagen Michaela Hummel und Jörn Röver, Geschäftsführerin und Geschäftsführer der Doclights.

Und Thomas Schuhbauer und Jan Holtz lassen sich in einer Pressemitteilung zum Umbau so zitieren: "Mit diesem Schritt schaffen wir Synergien, die unsere kreativen Möglichkeiten zukünftig noch weiter vorantreiben. Als Teil des Doku-Hubs unter dem Dach der Doclights verbinden wir unsere Eigenständigkeit mit einer starken Struktur im Hintergrund, die den hohen journalistischen Qualitätsansprüchen gerecht wird und gesellschaftliche Relevanz garantiert."