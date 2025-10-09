© ZDF

Konkret entstehen seit September in Maria Alm und Umgebung in Österreich unter dem Arbeitstitel "Die Maiwald" zwei 90-minütige Pilotfolgen. Regisseurin Tina Kriwitz inszeniert die beiden Fernsehfilme, die Drehbücher stammen von Claudia Mitschulla und Arnd Mayer. In weiteren Rollen stehen unter anderem Michael A. Grimm, Sonsee Neu, Bernhard Piesk, Klara Eham, Atrin Hagdoust, Janina Elkin und Christian Schneeweiß vor der Kamera.

In der Serie wird Johanna Maiwald von ihrer ambitionierten und ordnungsliebenden Assistentin Paula (Klara Eham), dem chronisch geforderten, aber talentierten Nachwuchstierarzt Kami (Atrin Hagdoust) und ihrem Bruder Georg (Michael A. Grimm), der in Maria Alm Bürgermeister ist, unterstützt. Auch ihre beste Freundin und Schwägerin Denise (Sonsee Neu) und der zurückgekehrte Jungbauer Jakob Reindl (Bernhard Piesk) gehören zu den Menschen, die Johannas Alltag bunt und turbulent machen.

Hinter "Die Maiwald" steht die Produktionsfirma Polyphon Film, Produzentin ist Beatrice Kramm. Gedreht wird noch bis Ende Oktober. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, die Ausstrahlung der Serie ist jedoch für den Sendeplatz am Donnerstagabend geplant - also dort, wo etwa "Der Bergdoktor", "Die Bergretter" und "Lena Lorenz" beheimatet sind.