Mehr Reichweite für Kultkrimi und Telenovela ZDF: Die beiden von Mainstream Media betriebenen FAST Channels stehen in Deutschland, Österreich und der Schweizer neuerdings auch auf der Streaming-Plattform Zattoo zur Verfügung.

"Unser FAST Channel-Portfolio wächst weiter und wird noch vielfältiger", so Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts von Zattoo, über die Vereinbarung. Und Tim Werner, CEO von Mainstream Media, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zattoo, auf deren Plattform bereits unsere Channels Filmgold, GoldStar TV und World of Freesports gestreamt werden können, fortzusetzen."

Mainstream Media hatte die beiden FAST Channels im Frühjahr gestartet. Während auf KultKrimi ZDF-Krimiserien wie "Derrick" oder "Der Alte" laufen, zeigt Telenovela ZDF unter anderem "Bianca - Wege zum Glück" und "Alisa - Folge Deinem Herzen".