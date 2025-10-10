Die Information, dass Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Sommer mehrere Wochen in Untersuchungshaft verbringen musste, dürfte inzwischen wohl weite Teile der Bevölkerung erreicht haben. Was dagegen nicht alle wissen: Wegen dieser Haft verpasste Ochsenknecht die Teilnahme an einer TV-Show. Eigentlich sollte er zusammen mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc am Reality-Format "Forsthaus Rampensau" teilnehmen. Weil der Dreh aber nicht verschoben werden konnte, musste für Ochsenknecht kurzfristig Ersatz gefunden werden.

Wenn das Format im Herbst also startet, zieht Yeliz Koc mit ihrer Freundin Dilara Kruse ins "Forsthaus Rampensau", das hat Joyn jetzt bestätigt. Einen genauen Veröffentlichungstermin für die neuen Ausgaben des Formats gibt es noch nicht. Auch die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Reality-Formats stehen bislang noch nicht fest.

"Wir ziehen ein, um zu gewinnen. Dilara ist laut und trägt ihr Herz auf der Zunge. Yeliz ist ruhig, aber hat alles im Blick und scannt jeden Menschen. Wir ergänzen uns perfekt", werden Yeliz Koc und Dilara Kruse in einer Pressemitteilung von Joyn zitiert. Produziert wird "Forsthaus Rampensau" von der Leonine-Tochter Madame Zheng Production.

Für Jimi Blue Ochsenknecht war die Zeit in Untersuchungshaft trotzdem kein Karriere-Killer, eher das Gegenteil ist der Fall. Wohl nur wegen den vielen Schlagzeilen im Sommer wird er schon bald mit Yeliz Koc in einer eigenen Dokusoap bei Sky zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Aktuell ist Ochsenknecht zudem Teilnehmer bei "Promi Big Brother". Darüber hinaus war er in diesem Jahr auch schon bei "Are You The One?" und "Villa der Versuchung" zu sehen.